بعد 6 هزائم.. نقطة ليفربول توقف نزيف توتنام

وضع فريق توتنام الأول لكرة القدم حدًا لسلسلة هزائمه، مساء الأحد، وخطف نقطة تعادلٍ على أرض ليفربول، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعًا عدد نقاطه إلى 30 وسط صراع محموم مع ملاحقَيه وست هام يونايتد ونوتنجهام فوريست لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وانتهى لقاء ليفربول وضيفه القادم من لندن بنتيجة 1ـ1. وفيما تقدَّم المضيف بهدفٍ للمجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب الوسط، في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة، تعادل توتنام بهدف متأخر في الدقيقة 90، حمل توقيع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أندرادي بعد تمريرة من المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني.

وبقِيَ «الريدز» في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري، برصيد 49 نقطة. وظلّ «السبيرز» في المركز الـ 16، في قلب صراع تجنب الهبوط، لكنه تقدم بنقطة على وست هام يونايتد ونوتنجهام فورست اللذين تعادلا في الجولة ذاتها.

وتفادى توتنام الخسارة للمرة الأولى منذ مطلع فبراير الماضي، بعد خمس هزائم متتالية على صعيد الدوري وستٍ بحساب جولة ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واقتنص الكرواتي إيجور تودور، مدرب «السبيرز» الجديد، أول نقطةٍ له مع الفريق، في مباراته الخامسة، بعدما عُيِّن خلفًا للدنماركي توماس فرانك، المُقال الشهر الماضي، بسبب سوء النتائج.

وأوقف توتنام خسائره أمام ليفربول ضمن الدوري، بعد أربع مواجهاتٍ متتاليةٍ بينهما كسِبها الفريق الأحمر، وآخرها بنتيجة 2ـ1، في 20 ديسمبر الماضي، لحساب الجولة الـ 17.