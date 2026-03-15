عابدي والعثمان وكعبي يتصدرون خطط الاتحاد

صدَّر عثمان العثمان، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم، وراكان كعبي، محور الفيحاء، وفارس عابدي، ظهير نيوم، قائمة اللاعبين المحليين التي تدرسها الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد لدعم صفوف الفريق الأول بها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ويضع الاتحاديون، وفق المصادر ذاتها، عدَدًا من البدائل حال تعذُّر التعاقد مع أهدافهم المتقدمة في القائمة.

ويرتبط عابدي بعقدٍ مع نيوم حتى عام 2029، فيما لفتت مصادرُ خاصَّةٌ لدخول العثمان وكعبي الفترةَ الحرَّة «الأشهر الستة الأخيرة من العقد»، ما يتيح لهما التوقيع لأي نادٍ دون العودة إلى نادييهما الحاليين.

وكشفت «الرياضية»، 11 مارس الجاري، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، عن استهداف الإدارة الرياضية في الاتحاد دعم مراكز الظهير الأيسر، ولاعب الوسط المحوري، والجناح في سياق خطة الاستعداد للموسم المقبل.

ولعِب عابدي «26 عامًا» 26 مباراةً مع نيوم الموسم الجاري. وأشرك الفتح العثمان «22 عامًا» في 11 مباراة، ولعِب كعبي «23 عامًا» 17 من مباريات الفيحاء.