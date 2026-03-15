أمام إشبيلية.. كانسيلو يسجل أول أهدافه

قصّ البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم المُعار من الهلال، شريط أهدافه في فترة الإعارة بإحرازه الهدف الخامس لفريقه أمام إشبيلية عند الدقيقة 60 من اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض 5ـ2، وحفاظهم على صدارة جدول ترتيب الفرق، برصيد 70 نقطة، متقدمين بأربع نقاط على ملاحقهم ريال مدريد.

ولعِب الظهير البرتغالي 584 دقيقة مع برشلونة منذ عودته مُعارًا، عبر الانتقالات الشتوية الأخيرة، قدَّم خلالها تمريرتين حاسمتين، الأولى أمام ليفانتي في الجولة الـ25 والثانية أمام أتلتيكو مدريد ضمن نصف نهائي كأس الملك الإسباني.

وارتدى الدولي البرتغالي قميص الفريق الكتالوني طوال موسم 2023ـ2024، حيث شارك في 42 مباراة، 32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا، سجَّل خلالها أربعة أهداف، وقدم خمس تمريرات حاسمة، قبل انتهاء إعارته من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومثَل كانسيلو فريق الهلال موسمًا ونصف الموسم، ولعِب له 45 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.