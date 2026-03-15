رسميا.. معسكر «الأخضر» في جدة وبلجراد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نقل المعسكر الإعدادي للمنتخب الأول، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، إلى جدة وصربيا، مُحدِّدًا يومي 27 و31 مارس الجاري موعدين جديدين للمباراتين التجريبيتين مع المنتخبين المصري والصربي.

وفي بيانٍ له، مساء الأحد، أفاد الاتحاد باتخاذ الجهازين الفني والإداري لـ «الأخضر» قرارًا بنقل المعسكر، الذي كان مقرّرًا في الدوحة من 23 إلى 31 مارس، إلى محافظة جدة وجمهورية صربيا.

ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس العالم 2026، التي يخوض منافسات مجموعتها الثامنة أمام منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

والمعسكر المقبل جزءٌ من برنامج إعداد كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد فنيًا وبدنيًا قبل المونديال، ويشمل مباراةً مع منتخب مصر، ستستضيفها جدة في 27 مارس، وأخرى مع صربيا، تجري في بلجراد العاصمة الصربية في 31 من الشهر ذاته.

وأشار اتحاد القدم في بيانه إلى عمل الجهازين الفني والإداري على مواءمة البرنامج الإعدادي قبل كأس العالم مع المسابقات المحلية والالتزامات الدولية، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق منافسات المونديال. وثمَّن مبادرة نظيره القطري لتنظيم مهرجان كرة القدم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، عادًّا مثل هذه التجمعات إسهامًا في تطوير اللعبة ورفع جودة البرامج الإعدادية للمنتخبات.

وفي وقتٍ سابقٍ الأحد، كشفت «الرياضية» عبر حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس» عن قرار إجراء المعسكر بين جدة وصربيا، وتحدد موعدي المباراتين التجريبيتين.