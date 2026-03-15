الإصابة تبعد ديوكوفيتش عن ميامي

انسحب النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من دورة ميامي للماسترز «ألف نقطة» في التنس بسبب إصابةٍ في كتفه، وفق ما أعلنه المنظمون، الأحد.

وخاض الفائز بـ 24 لقبًا كبيرًا دورة إنديان ويلز للماسترز التي تختتم الأحد، ووصل إلى الدور الرابع، لكنَّه قرَّر عدم المشاركة في ميامي حيث وصل إلى النهائي العام الماضي، وفشل في إحراز لقبه السابع فيها.

وكانت المشاركة في إنديان ويلز الأولى للاعب البالغ 38 عامًا منذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أوائل العام، أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

وكشف ديوكوفيتش لقناة «تنس تشانل» عن أنه يعاني إصابةً في الساعد، تؤثر بشكلٍ متقطعٍ في إرساله، قائلًا: «إذا لم أُرسل لمدة خمس، أو ست دقائق، فسأشعر بألمٍ في أول إرسالين، أو ثلاثة من الشوط».