سلوت: التعادل مع توتنام.. خسارة

عبَّر الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، عن حزنه لخسارة فريقه نقطتين ثمينتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل 1ـ1 مع توتنام، مثنيًا في الوقت نفسه على كلٍّ من دومينيك سوبوسلاي، وريو نجوموها، ثنائي الفريق.

وأضاع ليفربول فرصةً محققةً للتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سلوت لهيئة الإذاعة البريطانية عقب المباراة: «مع الأسف، لم نتمكَّن من تسجيل أكثر من هدفٍ واحدٍ. أعتقد أن الجزء الأكثر تكافؤًا من المباراة كان في نهايتها حيث سنحت فرصٌ لكلا الفريقين. معظم الفرص التي أتيحت لهم جاءت من مواقفَ مشابهةٍ لتلك التي أتى منها هدفهم».

وتحدَّث المدرب الهولندي عن هدف سوبوسلاي بالقول: «هدفٌ رائعٌ. من الجميل تسجيل هدفٍ مثل هذا. أتيحت لنا فرصٌ أفضل بكثيرٍ، لكن عندما يكون دومينيك متمركزًا خلف الكرة، تصبح فرصةً كبيرةً، كما رأينا».

وفيما يتعلَّق بأداء النجم الواعد ريو، ذكر سلوت: «لقد استمتع هو أيضًا، وأنا كذلك. لقد تطور بشكلٍ ملحوظٍ طوال الموسم. إنه يبلغ من العمر 17 عامًا، وهذه أول مباراةٍ له أساسيًّا في الدوري الإنجليزي الممتاز».

واختتم سلوت حديثه بالقول: «بالتأكيد، إنها مباراةٌ على ملعبنا، وتقدَّمنا في النتيجة لدقائقَ طويلةٍ. نعم بالطبع، خسارة نقطتين تعني خسارة النقاط».