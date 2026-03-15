الجميح يرحل بعد 58 عاما قضاها بين محركات جنرال موتورز

عبر استيراد ثلاثة أنواعٍ من السيارات الأمريكية، بدأ رجل الأعمال حمد بن عبد العزيز الجميح مسيرةً، امتدَّت نحو 58 عامًا مع الشركة الأمريكية العملاقة في صناعة السيارات جنرال موتورز، ليكون الوكيل الحصري لها في السعودية عام 1968.

واختار الجميح شفروليه، وكاديلاك، وجي إم سي في باكورة تلك الاتفاقية التاريخية، ليبدأ السعوديون قصة عشقٍ جديدة مع السيارات الأمريكية بعيدًا عن فورد، وتغنُّوا بها في الشعر قبل السير، إذ غنَّى الراحل طاهر الأحسائي أغنيته الشهيرة: «الله على الجمس لولا وارد الستين يا ليت ما بدلو روده وسكانه».

ويعدُّ الجميح عرَّاب استيراد السيارات الأمريكية، وقد رحل الأحد عن عمر يناهز الـ 97 عامًا بعد أن شكَّل إمبراطوريةً في استيراد السيارات من جنرال موتورز في كافة مناطق ومدن ومحافظات السعودية، وكوَّن مع عائلته شركة الجميح للسيارات التي أصبحت علامةً فارقةً، تُطبع على السيارات إلى جانب علامة نوع السيارة، وتجاوز عدد موظفيها خمسة آلافٍ، وسجلت مبيعاتٍ تخطت عشرات الآلاف من السيارات سنويًّا، هذا مع أكثر من 100 موقعٍ ما بين معارضَ، وصيانةٍ، وقطع غيارٍ.

وتُصنَّف شركة الجميح للسيارات بأنها أكبر وكيلٍ لسيارات جنرال موتورز في السعودية والشرق الأوسط، حسبَ تقاريرَ صحافيةٍ.