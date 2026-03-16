ريال بيتيس وسيلتا فيجو يكتفيان بالتعادل

اكتفى فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم بالتعادل على ملعبه ووسط جماهيره مع سيلتا فيجو 1ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، الأحد.

وتقدَّم سيلتا فيجو بهدفٍ مبكرٍ، سجله فيران جوتلا بعد مرور أربع دقائق، وحافظ الضيوف على تفوقهم إلى نهاية الشوط الأول.

وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، سجل هيكتور بيليرين هدف التعادل للفريق الأندلسي.

بهذا التعادل بقي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 44 نقطةً، يليه سيلتا فيجو سادسًا بـ 41 نقطةً.

ويستعد ريال بيتيس لخوض مباراتين صعبتين خلال أسبوعٍ، إذ يستقبل باناثينايكوس اليوناني في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، الخميس، وبعدها بثلاثة أيامٍ يحلُّ ضيفًا على أتلتيك بلباو في مواجهةٍ قويةٍ بالدوري المحلي.

وسيتحرَّك سيلتا فيجو أيضًا في المسار نفسه حيث يخرج لملاقاة أولمبيك ليون الفرنسي، الخميس، في الدوري الأوروبي، ثم وبعد ثلاثة أيامٍ يستقبل ديبورتيفو آلافيس على ملعب «بالايدس» ضمن منافسات الدوري.