باكلي يبدأ الإجازة مبكرا.. وندورام يعوض الخلود

بدأ فريق الخلود الأول لكرة القدم، مساء الأحد على ملعبه، الاستعداد لمواجهة الاتحاد، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفق مصادر «الرياضية»، أطلق الفريق تحضيراته بصفوفٍ مكتملة، لا ينقصها سوى الإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، الذي بدأ إجازتَه مبكرًا عن زملائه نظرًا لإيقافه على صعيد الكأس بسبب نيله بطاقتين صفراوين.

ويفاضل الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، بين خياراتِه لتعويض باكلي في التشكيل الأساسي، لكن المرشح الأبرز هو الفرنسي كيفن ندورام، كما أبلغت المصادر.

وبعد المباراة المقبلة، التي يحتضنها ملعب نادي الحزم في الرس، يحصل جميع لاعبي الفريق على إجازةٍ بالتزامن مع فترة التوقف.

وفي تصريحٍ مقتضب لوسائل الإعلام، على هامش الحصة التدريبية، أكد باكينجهام متابعته المباريات الأخيرة للاتحاد ودراسته المنافس جيدًا.

وتأهل الخلود إلى نصف النهائي إثر فوزه على الخليج 4ـ3 ضمن دور الثمانية، بعدما تجاوز البكيرية 2ـ1 في دور الـ 32، والنجمة 1ـ0 في دور الـ 16. وفي آخر ظهورٍ قبل دور الأربعة، خسِر الفريق 1ـ2 من الحزم، الخميس، ضمن الجولة الـ 26 من دوري «روشن» السعودي.

وتلقى باكلي، الركيزة الأساسية في تشكيل باكينجهام، بطاقة صفراء أمام النجمة وأخرى أمام الخليج، ما يحول دون إشراكه ضد الاتحاد.