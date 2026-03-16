الاتحاد.. عودة الناشري ونجاح جراحة آل موسى

عاد عوض الناشري، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة، فيما خضع زميله المدافع سعد آل موسى لعمليةٍ جراحيةٍ في لندن، العاصمة البريطانية.

وتدرَّب الاتحاد على ملعبه في جدة، في إطار الاستعداد لمواجهة الخلود، الأربعاء في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركَّز المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على الجوانب الفنية، وفق مصادر «الرياضية»، وقاد مناورةً بين مجموعتَين من اللاعبين لتطبيق أفكاره. وشَهِد التدريب عودة الناشري بعدما تجاوز الإصابة التي تعرَّض لها أمام الحزم، ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة، وغيَّبته عن مباريات الخليج والأهلي والرياض، في الجولات الـ 24 والـ 25 والـ 26.

في سياقٍ آخر، خضع آل موسى لجراحةٍ في لندن تحت إشراف جرَّاحه بيتر ديهوج، وبمتابعةٍ من الجهاز الطبي الاتحادي.

وأعلن النادي، في بيانٍ مساء الأحد، عن نجاح العملية الجراحية، و«إزالة المثبِّتات». وسيبقى اللاعب في لندن نحو ثلاثة أسابيع لمواصلة برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى جدة لاستكمال المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وأصيب آل موسى بكسرٍ في مفصل القدم، خلال نوفمبر الماضي، ما غيَّبه عن 24 مباراةً حتى الآن.

وخسِر الاتحاد 1ـ3 من الرياض، الجمعة ضمن الجولة الـ 26 من الدوري، وفي اليوم التالي استأنف تدريباته، وبدأ الإعداد لملاقاة الخلود على ملعب نادي الحزم.