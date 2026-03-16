الدون انتظار.. النصر ينصح ماني بالغياب

نصح الجهاز الطبي في نادي النصر السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعدم الانضمام إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وفق ما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أظهرت حاجته إلى فترة علاج، تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام دون احتساب البرنامج التأهيلي.

ويغادر ماني إلى بلاده 22 مارس الجاري لعرض حالته على الجهاز الطبي للمنتخب السنغالي، الذي سينتظر تفاصيل الإصابة، والتقارير الطبية الخاصَّة بها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إمكانية مشاركته الدولية من عدمها، حسبَ المصدر.

يأتي ذلك في وقت يُفضِّل فيه النصراويون عدم المجازفة باللاعب حرصًا على سلامته، وجاهزيته للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم.

وفي ملف الدوليين أيضًا، استدعى منتخب البرتغال الثنائي النصراوي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، لكنْ مشاركة «الدون» ستُحدَّد بعد صدور التقرير الطبي النهائي الخاص بإصابته، تمهيدًا لحسم موقفه من خوض مباريات التوقف المقبل.

كذلك شهدت الاستدعاءات حضور بينتو ماثيوس، حامي عرين الأصفر العاصمي، إلى المنتخب البرازيلي ضمن اختيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. في حين خرج كومان، جناح الفريق، من حسابات منتخب فرنسا خلال فترة التوقف التي تسبق كأس العالم، المقرَّر تنظيمها الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.