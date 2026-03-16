جدة.. تأهيل تكروني وعلاج الصيعري والشمراني

خضع ثلاثة من لاعبي فريق جدة الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى تأهيلٍ وعلاجٍ داخل مقرّ النادي، بمتابعةٍ من الجهاز الطبي في اليوم الثاني لإجازة الفريق، المتزامنة مع فترة توقف دوري يلو للدرجة الأولى.

ومنح البرازيلي روبرتو أوليفيرا، مدرب الفريق، لاعبيه إجازة تسعة أيام، بدأت السبت وتنتهي الأحد المقبل، تعود بعدها التدريبات اليومية استعدادًا لاستئناف المسابقة بمواجهةٍ مع الجندل في 2 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27.

وفيما غاب نشاط الفريق، حضر عبد العزيز تكروني، حارس المرمى، والمهاجم محمد الصيعري، وأحمد الشمراني، لاعب الوسط، إلى مقر النادي، حسبما ذكرت مصادر «الرياضية».

ودخل تكروني إلى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، الذي أعقب تعرُّضه إلى جلطة في عضلة السمّانة، أسفل الساق، أنهت موسمه. بينما خضع الصيعري والشمراني، اللذان أصيبا أخيرًا بشد في عضلة الفخذ الخلفية، إلى جلسات علاجية داخل العيادة الطبية.

ويحتل جدة المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، من سبعة انتصارات و10 تعادلات مقابل تسع خسائر.

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية» مع بداية فترة التوقف، المتزامنة مع معسكرات ومباريات المنتخبات على مستوى العالم، أبدى فيصل السيفي، رئيس نادي جدة، ثقته في قدرة الفريق على تحقيق مركز جيد مع نهاية الموسم، متطلعًا إلى استعادة اللاعبين الزخم الفني خلال التوقف قبل عودة المنافسات.