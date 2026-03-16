إصابة الأحمد.. قطع في الرباط الصليبي

أصيب وليد الأحمد، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، بقطعٍ في الرباط الصليبي، حسبما أعلن ناديه في وقتٍ مبكرٍ من صباح الإثنين.

وأثبتت فحوصاتٌ طبيةٌ، أُجرِيَت للأحمد، المنتقل حديثًا من التعاون، تعرُّضه إلى قطعٍ في الرباط الصليبي. على إثر ذلك، سيخضع لعمليةٍ جراحيةٍ خلال الفترة المقبلة، تتحدَّد بعدها مدة غيابه وموعد عودته للمشاركة.

وينفذ اللاعب الدولي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا بعد العملية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ناديه.

وأصيب المدافع، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد لعبةٍ مشتركةٍ مع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، خلال الشوط الأول من مواجهة الفريقين، الجمعة، التي كسِبها القدساويون 3ـ2 ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وخاض الأحمد ست مبارياتٍ بشعار القادسية، وغاب عن واحدةٍ بسبب تلقيه أربع بطاقاتٍ صفراء.

وبعد إصابته، أخرجه المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز عبر تغييرٍ اضطراري، ودفع بدلًا منه بالمدافع الدولي جهاد ذكري.