أرينا وألكاراس يتصدران تصنيف التنس

تقدمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى المركز الثاني على حساب البولندية إيجا شفيونتيك مع صدور التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، الإثنين.

وعاد الروسي دانييل مدفيديف إلى قائمة العشرة الأوائل عند الرجال.

وباتت ريباكينا، الوصيفة الجديدة، خلف البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى، التي هزمتها بصعوبة في نهائي دورة إنديان ويلز للألف نقطة، الأحد.

وفي سن السادسة والعشرين، حققت اللاعبة المولودة في موسكو أعلى تصنيف في مسيرتها.

ريباكينا، التي كانت على بُعد نقطة واحدة من الفوز في نهائي إنديان ويلز أمام سابالينكا «6ـ3 و3ـ6 و6ـ7 «6ـ8»، تفوقت على البولندية شفيونتيك، التي تراجعت للمركز الثالث.

وخرجت شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، ووصيفة سابالينكا منذ منتصف أغسطس 2025، من ربع نهائي إنديان ويلز على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي تقدمت مرتبة لتحتل المركز الثامن.

وصعدت الكندية الواعدة فيكتوريا مبوكو «19 عامًا» مركزًا واحدًا، وتقدمت إلى المركز التاسع عالميًا، محققة أعلى تصنيف في مسيرتها على حساب موهبة شابة أخرى، الروسية ميرا أندرييفا.

وخسرت الروسية، البالغة 18 عامًا، التي خرجت من الدور الثالث في إنديان ويلز، النقاط التي حصدتها من فوزها باللقب في الموسم الماضي، وتراجعت مركزين لتقبع في المرتبة العاشرة عالميًا.

لدى الرجال، احتل مدفيديف المركز العاشر غداة خسارته في نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة أمام الإيطالي يانيك سينر «6ـ7 «6ـ8» و6ـ7 «4ـ7» الذي لا يزال يحتل المركز الثاني خلف الإسباني كارلوس ألكاراس المتصدر، وذلك قبل انطلاق دورة ميامي للماسترز، الأربعاء.

وكان مدفيديف، المصنف الأول عالميًا سابقًا، قد خرج من قائمة أفضل عشرة لاعبين في 14 يوليو بعد هزيمته في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وحافظ ألكاراس، الذي خسر أمام مدفيديف في نصف نهائي إنديان ويلز، على تقدمه بفارق 1150 نقطة على سينر في صدارة التصنيف العالمي.

وتراجع البريطاني جاك درايبر، الذي خسر في ربع النهائي في إنديان ويلز بعد فوزه باللقب العام الماضي، 12 مركزًا ليتقهقر للمرتبة السادسة والعشرين.