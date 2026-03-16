روني: دعوا دامان يستمتع بإنجازه التاريخي

طالب وين روني، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم السابق، السماح لماكس داومان، لاعب أرسنال، بالاستمتاع بإنجازه بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما هز الشباك في الفوز 2ـ0 على إيفرتون السبت الماضي.

وحقق داومان «16 عامًا و73 ‌يومًا»، رقمه ‌القياسي بعد أن هز الشباك ‌من ⁠آخر ركلة تقريبًا ⁠في المباراة على ملعب الإمارات، إذ ركض أكثر من نصف طول الملعب قبل أن يضع الكرة في المرمى.

وفي الوقت الذي سيحاول أرسنال التأكد من حفاظ اللاعب على تواضعه، ⁠كان من المهم منح داومان ‌مساحة للنمو، ‌حسب ما قاله روني الذي سجل لإيفرتون ‌أمام أرسنال عام 2002 وعمره 16 ‌عامًا و360 يومًا.

وقال المهاجم الإنجليزي السابق في برنامج «ذا وين روني شو» في هيئة الإذاعة البريطانية «دعوه يستمتع بالأمر والتعبير عن نفسه وميكل ‌أرتيتا وبعض اللاعبين الكبار في صفوف أرسنال لن يسمحوا له ⁠بالتحلي ⁠بالغرور. لكن أعتقد أنه يجب أن يستمتع بذلك أيضًا».

وأضاف :«عندما يكون لدينا شاب هكذا يتألق وعمره 16 عامًا، فمن الواضح أنه يتمتع بقدرات كبيرة، ونأمل فقط أن يتمكن من استغلال تلك الإمكانات وتطويرها».

ويواجه أرسنال، متصدر الدوري برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، باير ليفركوزن الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.