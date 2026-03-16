تمزق يبعد ذكري عن القادسية

أظهرت فحوصات طبية خضع لها جهاد ذكري، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن ذكري «24 عامًا»، سيبتعد أكثر من ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن ديربي الاتفاق 5 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وكذلك ضمك 9 من الشهر ذاته، بسبب الإصابة.

وتقرر أن يخضع ذكري إلى برنامج تأهيلي في مقر عيادة النادي، وفق النظام المعد له من قبل الطبيب.

من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، أن الإيرلندي الشمالي بريندن رودجرز، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة لمدة 12 يومًا بسب مشاركة المنتخب السعودي ضمن أيام «فيفا» الدولية، على أن يعود الجميع في 26 مارس الجاري.

وكان القادسية فاز على الأهلي 3ـ2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين دون مقابل، في مواجهة لعبت الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المرتبة الرابعة في قائمة الدوري برصيد 60 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق 7 نقاط.