جيسوس وفيليش يعودان إلى البرتغال

غادر البرتغاليان جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، ومواطنه جواو فيليش، إلى بلدهما، الأحد، من أجل قضاء إجازة خلال فترة التوقف الدولية التي تستمر نحو 3 أسابيع وفق صحيفة «ABOLA» البرتغالية، الإثنين.

ويستعد فيليش «26 عامًا» للاستمتاع بالإجازة قبل استدعائه من الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي للقائمة التي ستخوض مواجهتين تجريبيتين أمام المكسيك 29 مارس، وأمريكا مطلع أبريل المقبل.

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن جيسوس «71 عامًا»، يهدف إلى إعادة شحن طاقته، قبل جولات الحسم الأخيرة من الموسم الجاري.

وأفادت «الرياضية»، الإثنين، استدعاء منتخب البرتغال الثنائي النصراوي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، لكنْ مشاركة «الدون» ستُحدَّد بعد صدور التقرير الطبي النهائي الخاص بإصابته.

ويتصدر فريق النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية الجولة الـ 26 الماضية، برصيد 67 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه الهلال بفارق 3 نقاط.