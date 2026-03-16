الاتحاد.. اختبارات تحدد عودة بيريرا

يجري البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الإثنين، اختبارات بدنية للتأكد من جاهزيته، قبل مواجهة الخلود، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، فضّل إراحة بيريرا «34 عامًا»، عن مواجهة الرياض الأخيرة ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي بسبب الإرهاق الذي عانى منه الفترة الماضية.

من جانبه، يجري الاتحاد التدريب الرئيس الليلة على ملعب النادي في جدة، استعدادًا لمواجهة الخلود، على أن يعتمد كونسيساو بشكل كبير قائمة العناصر الأساسية التي ستشارك في المباراة.

ووصل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد أن تغلب على الوحدة في دور الـ32 بهدف دون مقابل، وفي دور الـ16 أقصى النصر، قبل أن يُلحق بالشباب الخسارة في دور الثمانية بنتيجة 4ـ1.