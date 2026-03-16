ويلز تخسر خدمات مور أمام البوسنة

تعرض منتخب ويلز الأول لكرة القدم، إلى ضربة موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه الأساسي كيفر مور عن مباراة الدور قبل النهائي بالملحق المؤهل إلى كأس العالم أمام البوسنة والهرسك الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه في حال فوز منتخب ويلز، بقيادة مدربه، كريج بيلامي، في المباراة التي تجرى على ملعب كارديف سيتي 26 مارس الجاري، سيغيب مور عن النهائي أمام إيطاليا أو إيرلندا الشمالية 31 مارس من الشهر ذاته في الملعب نفسه.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عن مباراتي فريق ريكسهام الأخيرتين أمام هال وسوانزي بعد تعرضه لإصابة في وتر الركبة خلال خسارة فريقه أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال فيل باركينسون، مدرب ريكسهام، الإثنين:«كيفر لن يكون جاهزًا للمباريات الدولية، وهذه ضربة له ولمنتخب ويلز».

وسجل مور 14 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع ريكسهام، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الموسم الجاري، منذ انتقاله إليه قادمًا من شيفيلد يونايتد.