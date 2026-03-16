بيلامي: احذروا من دجيكو.. والمهمة صعبة

حذّر كريج بيلامي، مدرب منتخب ويلز الأول لكرة القدم، الإثنين، من أن البوسني إدين دجيكو المهاجم المخضرم لا يزال يشكّل تهديدًا لآمال منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم عبر الملحق الأوروبي.

ويحتفل دجيكو، الفائز بلقبين في الدوري الإنجليزي خلال خمسة أعوام قضاها في مانشستر سيتي، بيوم ميلاده الأربعين، الثلاثاء، وهو اليوم الذي سيعلن فيه بيلامي عن تشكيلته لخوض، هذا الشهر، نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.

وتخوض ويلز مباراة نصف النهائي على أرضها ضد البوسنة في كارديف، 26 مارس، ولا يزال دجيكو الذي يلعب حاليًا مع شالكه الألماني في الدرجة الثانية، بعدما دافع عن ألوان أندية إنتر وروما وفيورنتينا الإيطالية، يحمل شارة قيادة منتخب بلاده.

وقال بيلامي، مهاجم مانشستر سيتي السابق، الذي انتهت مسيرته في ملعب الاتحاد، صيف 2011، إنه لم يكن دجيكو أبدًا لاعبًا سريعًا، لكن قدرته على الربط بين الخطوط وذكاءه الكروي سيظلان دائمًا على مستوى عالٍ.

وأضاف: «لا يزال يقدم أداء جيدًا، وهو بلا شك لاعب خطير وهدفنا هو إبعاد البوسنة عن منطقة جزائنا، لأن ذلك الوصول إلى منقطة جزاء ويلز يتيح له فرصة التألق. كلما زاد الوقت الذي يقضيه خارج منطقة الجزاء، كان ذلك أفضل لنا».

وأردف المدرب البالغ 46 عامًا: «نعلم أن مباراة البوسنة ستكون صعبة، فهم يتمتعون ببنية بدنية قوية وتنظيم دفاعي ممتاز».

واختتم قائلًا: «يجيدون اللعب داخل منطقتي الجزاء دفاعًا وهجومًا، ولا يحتاجون إلى الكثير من الفرص للتسجيل».

وستستضيف ويلز أو البوسنة المنتخب الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية، التي تنظم في برجامو، بنهائي المسار الأول من الملحق، 31 مارس.

ويتأهل الفائز من الملحق إلى كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.