آسيا 2.. الاتحاد القاري يفتح باب الاستضافة

دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، الاتحادات المحلية في السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات، إلى تقديم طلبات استضافة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة بنظام التجمع من 19 إلى 22 أبريل 2026.

ووفق خطاب رسمي أرسله الاتحاد القاري إلى الاتحادات المشاركة فرقها في البطولة، حصلت «الرياضية» على نسخة منه، طالب بتقديم النماذج الموقعة عبر نظام AFCAS بحد أقصى الأربعاء 25 مارس 2026.

وأكد الخطاب أن الجهة المضيفة يجب أن تكون قيود السفر لديها «ضئيلة أو معدومة» للأندية الزائرة ووفودها، ما يعزز فرصة استضافة السعودية للمباريات أكثر من غيرها في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بالرحلات الجوية في المنطقة.

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مباراتَي النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الوصل الإماراتي، والأهلي القطري أمام الحسين الأردني في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، التي كانت مقررة 4 و11 مارس الجاري.

من جهة أخرى، تحتضن جدة الأدوار الإقصائية من دور أبطال آسيا للنخبة بدءًا من الـ 16 التي أجلت مبارياتها.

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مباريات الهلال مع السد القطري، والأهلي أمام الدحيل القطري، والاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني «ذهابًا وإيابًا» التي كانت مقررة 3 و4 مارس الجاري.