أزياء الأوسكار.. «شانيل».. «ديور» و«جوتشي»

تميّزت الدورة الثامنة والتسعون من حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجليس، الأحد، بأزياء ربيعية ملوّنة وأخرى بالأسود والأبيض مع بدلات تزيّت بدبابيس الزينة «بروش».

ويقترب الربيع ومعه الأزياء الزاهية بالألوان، كتلك التي اختارتها جيسي باكلي الفائزة بأوسكار أفضل ممثّلة عن تأديتها دور زوجة وليام شكسبير الثكلى في «هامنت»، وهو تصميم بالزهري والأحمر من توقيع «شانيل» مستوحى من أزياء الخمسينات.

أما تشايس إنفينيتي التي كشفت موهبتها في فيلم «وان باتل أفتر أناذر»، فهي تألّقت بفستان ليلكي اللون بصدر ضيّق وذيل طويل من تصميم «لوي فويتون».

وأضاف المخرج سبايك لي أيضًا اللون الليلكي إلى بدلته مع قبّعة وربطة عنق فراشة. وقد سبق له أن اعتمد هذا اللون في الماضي كتحيّة منه للفنّان الراحل برينس.

كان الأسود والأبيض خيار روز بيرن بفستانها الأسود الطويل من توقيع «ديور» المزيّن بورود بيضاء والشبيه بتصميم «فالنتينو» الذي اختارته آن هاثواي.

وتألّقت إيما ستون من جانبها بفستان أبيض طويل برّاق مفتوح الظهر بكمّين قصيرين من توقيع «لوي فويتون». وكان الأبيض أيضًا خيار إيل فانينج وتيموتي شالاميه مع «جيفانشي».

أما تيانا تايلور نجمة «وان باتل أفتر أناذر» التي لطالما تميّزت بإطلالاتها على السجاد الأحمر، فهي ارتدت للمناسبة فستان «شانيل» أسود طويلًا شفّافًا عند مستوى الخصر زيّن بريش أبيض.

وتزيّت أيضًا بالريش ديمي مور بتصميم من «جوتشي» ونيكول كيدمن بآخر من «شانيل».

برزت البدلات الدقيقة التصاميم عند الرجال وخصوصًا مايكل. بي جوردن الذي فاز بأوسكار أفضل ممثّل عن دوره في «سينرز» واختار بزّة من توقيع «لوي فويتون»، وأيضًا جيكوب إلوردي الذي كانت بزّته من تصميم «بوتيجا فينيتا».

ولوحظ أيضًا استخدام دبابيس الزينة «بروش» بحجم صغير من ليوناردو ديكابريو أو هادسن وليامز، وآخر أكبر عند بيدرو باسكال وأدريان برودي.