تغريم تشيلسي 14 مليون دولار

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين، أن تشيلسي تلقى غرامات تصل إلى 10.75 مليون جنيه إسترليني «14.3 مليون دولار»، إضافة إلى حظر على الانتقالات مع إيقاف التنفيذ، بعد خرقه القواعد المالية.

وتم الاتفاق على العقوبات بعد أن أبلغ تشيلسي بنفسه عن مخالفات محتملة للاتحاد الإنجليزي، التي ظهرت عام 2022 عندما قاد المستثمران الأمريكيان تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال تحالفًا للاستحواذ على ملكية النادي من رومان أبراموفيتش، المالك السابق.

وذكرت الرابطة في بيان: «تبين أنه بين عامي 2011 و2018، تم تقديم مدفوعات غير معلنة من أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي إلى اللاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة أخرى».

وأضافت: «لم يتم الإفصاح عن هذه المدفوعات للسلطات التنظيمية لكرة القدم في ذلك الوقت، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأكدت الرابطة أن هذه المدفوعات «شكلت انتهاكًا للالتزام بالتصرف بحسن نية تجاه الرابطة».

وذكرت الرابطة أن تشيلسي تقبل الغرامة، التي صدقت عليها لجنة مستقلة، وقد تم فرض حظر فوري على انتقالات أكاديمية النادي لمدة تسعة أشهر، إضافة إلى حظر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام على انتقالات لاعبي الفريق الأول.