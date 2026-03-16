أونيل يدافع عن توليه تدريب بلاكبيرن

أكد مايكل أونيل، مدرب منتخب أيرلندا الشمالية الأول لكرة القدم، أن قرار توليه مهمة تدريب فريق بلاكبيرن الإنجليزي لم تؤثر على استعدادات بلاده لمواجهة إيطاليا في قبل نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم.

واختار أونيل 28 لاعبًا للمباراة التي تلعب في مدينة برجامو الإيطالية 28 مارس الجاري.

وأوضح أونيل أن محاولاته لإنقاذ بلاكبيرن من الهبوط في بدوري البطولة الإنجليزية «شامبيونشيب» لم يمنعه من التركيز على لاعبي المنتخب الأيرلندي الشمالي.

ومنذ توليه مهمة تدريب بلاكبيرن في 13 فبراير الماضي، حقق أونيل الفوز في ثلاث من سبع مباريات خاضها الفريق تحت قيادته، وجاء الفوز على ميلوال 1ـ2، السبت، ليجعل الفريق في المركز التاسع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن ثلاثي مراكز الهبوط.

وشهدت مباراة الأربعاء الماضي، التي خسرها الفريق أمام أوكسفورد، مواجهة أونيل مع أربعة من لاعبيه في منتخب أيرلند الشمالية.

وقال المدرب: «أتابع المباريات باستمرار وأراقب اللاعبين عن قرب وهناك 13 لاعبًا من تلك القائمة يوجدون في شامبيونشيب، أرى ما يقدمه هؤلاء اللاعبون كل أسبوع مع فرقهم».

وتابع أونيل: «بالنسبة للجهاز الفني، فنحن نجري مكالمات متواصلة، ويواصلون العمل عن بعد، لأن جميع أفراد الطاقم يعملون في أندية أيضًا، محللي أداء ومدربين».