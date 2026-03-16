الإثنين.. الهلال يطير ويتدرب في الإنماء

يطير فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، إلى جدة من أجل مواجهة الأهلي في دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته أن الهلال سيجري الثلاثاء تدريبه الأخير على ملعب «الإنماء» المقرر أن يحتضن المواجهة.

ويترقب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، نتيجة فحص مدافعه حسان تمبكتي على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال مواجهة الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، التي كسبها القطب العاصمي بهدف دون رد.

يذكر أن الهلال بلغ هذا الدور بعد تجاوزه العدالة بهدف دون رد، ثم الانتصار على الأخدود بالنتيجة ذاتها، قبل أن يكسب الفتح 4ـ1.