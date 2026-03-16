يايسله ينتظر قرار هوساوي

ينتظر أن يتلقى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر للاستعانة بخدمات الظهير الأيسر زكريا هوساوي، أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هوساوي «25 عامًا» سيخضع، الإثنين، إلى اختبارات طبية وبدنية، للتأكد من كامل جاهزيته للمشاركة في المواجهة الحاسمة أمام الهلال.

وغاب هوساوي عن مواجهة الأهلي الأخيرة التي خسرها 2ـ3 أمام القادسية، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، إذ فضّل يايسله إبقاءه بجانبه في دكة البدلاء وعدم إشراكه لإراحته.

ومنذ انتقاله في الصيف الماضي إلى الأهلي لعب هوساوي 23 مباراة في جميع المسابقات بمجموع يصل 1479 دقيقة، سجل هدفًا وصنع هدفين، وتلقى 5 بطاقات صفراء.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك بعد الفوز على العربي 5ـ0 في دور الـ32، والباطن 3ـ0 في دور الـ16، وهزم القادسية في دور الـ8، 5ـ4 بـ«ركلات الترجيح».