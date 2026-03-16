الخلود والاتحاد.. المتبقي 400 تذكرة

اقتربت تذاكر مواجهة فريق الخلود الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، على ملعب نادي الحزم في الرس، من النفاد، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن المتبقى من التذاكر المطروحة لهذه المواجهة 400 تذكرة فقط، فيما نفدت جميع التذاكر الأخرى بعد أن تم طرحها للجماهير خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن مقاعد الملعب البالغة 5 آلاف مقعد ستكون من نصيب جماهير الخلود بالكامل، ما عدا النسبة المعتمدة للفريق الضيف، التي ستكون خلف المرمى.

وكانت إدارة نادي الخلود، حددت أسعار تذاكر المواجهة المرتقبة بمبلغ 25 ريالًا.

وتأهل الخلود لهذا الدور بعد الفوز في دور الـ32 على البكيرية، وهزم النجمة في دور الـ16 بهدف دون مقابل، وتخطى الخليج في دور الثمانية 4ـ3.

يذكر أن الخلود بدأ، الأحد، على ملعبه الاستعداد لمواجهة الاتحاد، بصفوفٍ مكتملة، لا ينقصها سوى الإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، الذي بدأ إجازتَه مبكرًا عن زملائه نظرًا لإيقافه على صعيد الكأس بسبب نيله بطاقتين صفراوين.

ويفاضل الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، بين خياراتِه لتعويض باكلي في التشكيل الأساسي، لكن المرشح الأبرز هو الفرنسي كيفن ندورام، كما ذكر المصدر.