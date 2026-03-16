الاتحاد الألماني يرفض استئناف البايرن

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بايرن ميونيخ ضد الإنذار الثاني الذي تلقاه الكولومبي لويس دياز، لاعب الفريق الأول، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1 مع باير ليفركوزن، على الرغم من اعتراف الحكم بعد المباراة بارتكابه خطأ.

وتعرض الجناح الكولومبي، السبت، بسبب التمثيل داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم كريستيان دينجرت أقر لاحقًا بأن الحادثة لم تكن تستدعي بطاقة صفراء، حيث تعرض دياز لعرقلة من يانيس بلازفيتش، حارس ليفركوزن.

وقال ستيفان أوبرهولز، رئيس اللجنة التأديبية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، الإثنين: «لا يعد استخدام تقنية مراجعة الفيديو أمرًا ذا أهمية كبيرة، لأن قرار الحكم ربما لم يكن ليتخذ بهذه الطريقة».

وأضاف: «الأمر الحاسم هو أن الحادثة تمثل قرارًا واقعيًا، ولا يمكن تصحيحه إلا إذا كان خطيرًا وواضحًا وخاطئًا بشكل قاطع، وهذا ليس هو الحال هنا».

وبذلك، سيغيب دياز عن مباراة بايرن ميونيخ على أرضه أمام يونيون برلين، السبت، في الوقت الذي يقترب فيه الفريق من حسم لقب الدوري الألماني.

نظريًا، يمكن لبايرن ميونيخ استئناف القرار خلال 24 ساعة.

ولم تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» أثناء المباراة، إذ لا يملك صلاحية البت في البطاقات الصفراء حاليًا، بل يقتصر دوره على حالات الأهداف والبطاقات الحمراء المباشرة.

وأثارت قرارات حكام مباراة ليفركوزن غضب بايرن ميونيخ، ولا سيما إلغاء هدف لهاري كين بشكل مثير للجدل بداعي لمسة يد بعد «فار».

وصرح أولي هونيس، الرئيس الفخري للنادي، لصحيفة بيلد قائلًا: «إنه أسوأ أداء تحكيمي رأيته في مباراة بالدوري الألماني».

ودافع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن طاقم التحكيم، وصرح سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، للصحافيين، الإثنين، بأنه لا يفهم ردة فعل بايرن ميونيخ الغاضبة على هذه الأحداث.

وكاد ليفركوزن أن يفوز بمباراة السبت في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم احتسب تسللًا على يوناس هوفمان، وطرد نيكولاس جاكسون، لاعب بايرن ميونيخ، في الشوط الأول، ويتفق المحللون على نطاق واسع على استحقاقه الطرد بسبب تدخل عنيف.

وقال ديتمار هامان، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ السابق، في تصريحات لقناة «سكاي» إن موقف البافاريين «لا يليق بنادٍ لكرة القدم مشهور عالميًا».