تذاكر نهائي أبطال أوروبا تبدأ من 70 يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، الإثنين، أن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال ​في بودابست ستبدأ من 70 يورو «80 دولارًا»، على أن يتم توزيع التذاكر على الجمهور العام عن طريق القرعة.

وستنظم المباراة النهائية يوم 30 مايو المقبل على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية.

وسيتمكن المشجعون أيضًا من حضور نهائي دوري ‌أبطال أوروبا للسيدات على ‌ملعب أوليفال في ​أوسلو ‌يوم ⁠23 ​مايو مقابل ⁠20 يورو فقط، حيث تبدأ مبيعات التذاكر، الإثنين، لجميع نهائيات مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة.

وتتباين هيكلة الأسعار هذه مع البطولات الدولية الكبرى، مثل كأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية، حيث تكون أسعار التذاكر ⁠عادة أعلى بكثير، ما أثار انتقادات ‌من المشجعين.

وباب ‌التقديم لشراء التذاكر مفتوح عبر ​بوابة التذاكر الخاصة باليويفا، ‌على أن تنتهي مبيعات تذاكر نهائي ‌دوري أبطال أوروبا في 19 مارس الجاري.

وسيتم بعد ذلك تخصيص التذاكر عن طريق القرعة بدلًا من بيعها على أساس أسبقية الحضور ‌أو نماذج التسعير الديناميكية التي تستخدم بشكل متزايد في الأحداث الرياضية ⁠الكبرى.

وقال ⁠اليويفا إن غالبية التذاكر الخاصة بالنهائيات ستذهب إلى مشجعي الفرق المشاركة والجمهور العام، مع تخصيص أكثر من 40 في المئة من سعة ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للمشجعين في فئتي السعر الأدنى.

وتبدأ أسعار تذاكر نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول المقرر يوم 20 مايو من 40 يورو، بينما تبدأ أسعار تذاكر ​نهائي دوري المؤتمر في ​لايبزيج المقرر يوم 27 مايو من 25 يورو.