جوارديولا: توقعوا كل شيء

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لم يكن بحاجة إلى إقناع لاعبيه بقدرتهم على قلب تأخرهم 3ـ0 ذهابًا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مضيفًا أن الكثير يمكن أن يحدث في مباراة الإياب.

ويواجه الفريق الإنجليزي مهمة صعبة على أرضه أمام صاحب الرقم القياسي المتمثل في إحراز 15 لقبًا أوروبيًا، الذي أطاح به في النسختين الماضيتين من ‌دوري الأبطال. وقال جوارديولا للصحافيين، الإثنين: «بعد ‌عشرة أعوام، هل يجب إقناع بعض لاعبي فريقي ⁠بما يؤمنون به؟ ⁠إنهم يعرفونني جيدًا. نحن نحاول في كل مباراة. ولن تكون هذه المباراة استثناء. عليهم أن يفعلوا ذلك».

وأضاف: «أنا متأكد تمامًا من أنهم سيحاولون. بالطبع، أغلبهم لم يسبق لهم المرور بمثل هذه المواقف. نحن لسنا المجموعة نفسها التي كانت لدينا لأعوام عديدة، لكن في الوقت نفسه، هي تجربة رائعة وفرصة رائعة للمحاولة».

وتابع: «إنها ⁠مباراة كرة قدم، ويمكن أن تحدث أشياء ‌كثيرة. عليك التركيز ومحاولة الفوز بالمباراة ‌أولًا، وبعد ذلك سنرى ما يحدث خلال المباراة. ليس لدي خطة ‌محددة. فقط حاولوا».

واختار جوارديولا إلغاء تدريب الفريق الإثنين، ‌ومنح لاعبيه راحة قبل المباراة. ولدى سؤاله عما إذا كانت إراحة لاعبيه ستساعدهم من الناحية النفسية، قال المدرب الإسباني: «الأمران مرتبطان... إذا لعبت وأنت في حالة نفسية جيدة، فستكون قويًا ولست قلقًا كثيرًا بشأن الفرص التي ‌سنصنعها، فأنا متأكد تمامًا من أننا قادرون على ذلك. في ملعبنا، نستطيع دائمًا فعل ذلك. ⁠الأمر يتعلق أكثر ⁠بمدى جودة دفاعنا والمهمة ضخمة، فتسجيل أكثر من ثلاثة أهداف أمام ريال مدريد ليس بالأمر السهل. نتيجة مباراة الذهاب ليست مثالية، لكن في الوقت نفسه، نحن هنا، إنها مباراة كرة قدم، وكل شيء وارد».