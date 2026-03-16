ستيلا: مكلارين يحول آلامه إلى طموحات

يأمل فريق مكلارين بطل العالم في سباقات «فورمولا ​1» للسيارات، في تحويل تجاربه المؤلمة إلى مكاسب مستقبلية، وذلك في أعقاب الصدمة المزدوجة التي تعرض لها، إذ لم يتمكن سائقاه لاندو نوريس وأوسكار بياستري من الانطلاق في سباق جائزة الصين الكبرى، الأحد.

وأخفق بطل العالم نوريس وزميله بياستري في بدء السباق بسبب مشكلات في سيارتيهما، في كبوة غير مسبوقة لنوريس، كما أن زميله الأسترالي لم يكمل بذلك أي لفة في السباقين اللذين خاضهما الموسم الجاري، إذ تعرض لحادث أثناء توجهه إلى ‌خط الانطلاق في ‌السباق الافتتاحي في أستراليا.

وتأهل بياستري لسباق الصين من المركز ​الخامس ‌ونوريس ⁠من ​المركز السادس، لكن ⁠كل منهما عانى من مشكلات في وحدة طاقة مرسيدس التي لم يتسن إصلاحها في الوقت المحدود المتاح.

وكانت آخر مرة فشل فيها مكلارين في بدء سباق بأي من سيارتيه، في سباق أمريكا لعام 2005 في إنديانابوليس، الذي شارك فيه ستة سائقين فقط بسبب مشكلات في إطارات ميشلان.

وقال أندريا ستيلا رئيس مكلارين للصحافيين الإثنين «إذا أخذنا في الاعتبار أن أوسكار لم يتمكن من بدء ⁠سباق في بداية موسم 2026، فهذا أمر صعب للغاية ‌على أوسكار... لكن في الوقت نفسه... يظل ‌كلاهما إيجابيين للغاية..أعتقد أن ما مررنا به في ​مكلارين منذ عام 2023 كان ‌رحلة رائعة لتطوير ثقافة وعقلية، ما نسميه داخليًا عقلية الفائز».

وأضاف «في العام الماضي، ‌عندما حققنا تتويجًا مزدوجًا «بلقبي السائقين والفرق»... قلنا داخل الفريق إن الفوز لم يكن في أبو ظبي، بل تحقق في قطر وفي لاس فيجاس بسبب الطريقة التي صمدنا بها أمام الصعوبات. في هذه المواقف تصبح حقًا بطلًا».

وفي سباق قطر في نوفمبر الماضي، حُرم بياستري من الفوز بسبب خطأ استراتيجي، بينما جرى استبعاد سائقي الفريق الإثنين في لاس فيجاس بسبب ⁠مخالفة، وذلك بعد ⁠أن احتلا المركزين الثاني والرابع.

وقال ستيلا «عليك أن تتحمل الصعوبات، وعليك أن تتعامل معها، وأن تستغلها لتصبح بطلًا أكثر جدارة في المستقبل وتكتسب الصفات التي تجعلك بطلًا..هذه هي عقليتنا، ورأيت ذلك يتجلى تمامًا اليوم مع أوسكار، ولاندو، والفريق».

وأضاف ستيلا أن المشكلات التي شهدها سباق، الأحد، كانت ذات طبيعة مختلفة في السيارتين، ويبدو أنها كانت مصادفة على الرغم من أنها تتعلق بنفس المكون.

وأشار إلى أنها كانت «لحظة صعبة» عندما خسر الفريق نقاطًا محتملة في وقت مبكر جدًا من البطولة بسبب شيء خارج عن سيطرة الفريق.

وأوضح «من غير المعتاد أن تواجه مشكلتين خطيرتين في نفس الوقت تقريبًا في نفس المكون»، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة ​الأمر مع القسم المختص في مرسيدس ​لكشف سبب الأعطال.

وأضاف «بمجرد أن نتعمق قليلًا في الأمر، سنتمكن من إجراء تقييم أكثر شمولًا ونرى ما إذا كان هناك أي شيء يقع فعليًا على عاتق مكلارين».