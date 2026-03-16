«وان باتل أفتر أناذر» يهيمن على الأوسكار

هيمن فيلم «وان باتل أفتر أناذر» على حفل جوائز الأوسكار بعدما حصد ست جوائز، إحداها في الفئة الرئيسية عن أفضل فيلم، متفوقا على «سينرز»، في ختام أكثر مواسم الجوائز تنافسية في السنوات الأخيرة.

وفاز المخرج بول توماس أندرسون نفسه بثلاث جوائز أوسكار، للمرة الأولى في مسيرته، عن فيلمه السياسي المثير الذي يتناول قضايا حساسة كحملات مكافحة الهجرة غير القانونية والتيار المنادي بتفوق العرق الأبيض.

ويروي فيلم «وان باتل أفتر أناذر» قصة ثائر سابق يؤدي دوره ليوناردو دي كابريو، يُضطر لاستئناف نشاطه عندما يتعرض للاستهداف مع ابنته من جانب ضابط عسكري فاسد يؤدي دوره شون بن الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد، ما يجره إلى مواجهة خطيرة تتطور إلى صراع سياسي أكبر.

كما فاز الفيلم بجائزة أفضل مونتاج وبالجائزة الافتتاحية في الأمسية لأفضل طاقم ممثلين.

ويُعدّ أندرسون أحد أهم مخرجي السينما الأميركية المعاصرة، لكنه لم يفز بجائزة أوسكار قبل الأحد، رغم ترشيحه 11 مرة سابقا عن أفلام لاقت استحسانا كبيرا، من بينها «ذير ويل بي بلاد» و«بوجي نايتس».

وقد دخل فيلم «سينرز» للمخرج رايان كوجلر، وهو فيلم خيالي عن مصاصي الدماء يقدّم تأملًا في تاريخ أميركا العنصري الصعب، أمسية الأوسكار برقم قياسي بلغ 16 ترشيحًا.

لكنّ غلّة الفيلم اقتصرت على أربع جوائز، من بينها جائزة أفضل سيناريو أصلي لكوجلر، وأفضل ممثل لمايكل بي. جوردان الذي جسّد شخصيتي الأخوين التوأمين سموك وستاك اللذين كانا يبحثان عن الثروة في الجنوب الأميركي خلال حقبة التمييز العنصري.

ومن بين الجوائز الأخرى، جائزة أفضل موسيقى تصويرية للودفيغ جورانسون، وجائزة أفضل تصوير سينمائي لأوتوم دورالد أركاباو، لتكون بذلك أول امرأة تفوز بهذه الجائزة.

وقد أُنتج فيلما «وان باتل أفتر أناذرز» و«سينرز» من جانب استوديوهات «وارنر براذرز» التي شكّلت محور منافسة شرسة بين مجموعتي «باراماونت» و«نتفليكس» للاستحواذ عليها. وحصدت الشركة على 12 جائزة أوسكار من أصل 24.

وفي جائزة كانت متوقعة على نطاق واسع في تلك الأمسية، فازت جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها شخصية أجنيس، زوجة وليام شكسبير المفجوعة بفقدان ابنهما في فيلم «هامنت».

وفازت إيمي ماديجان بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كساحرة مختلة عقليا في فيلم الرعب «ويبنز».

وحصل الشريط الدرامي العائلي النرويجي «سنتيمنتل فاليو» بجائزة أفضل فيلم دولي. كما حصد «كيبوب ديمون هانترز» جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية عن أغنية «جولدن».