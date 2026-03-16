منتخب البرازيل يختار ثلاثي دوري روشن

استدعى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ثلاثة من لاعبي دوري روشن السعودي ضمن قائمةٍ من 26 اسمًا تخوض مباراتين تجريبيتين خلال فترة التوقف المقبلة.

وضمّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب «السامبا»، المدافع روجير إيبانيز من الأهلي، وبينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، وفابينيو تفاريس، لاعب وسط الاتحاد.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي في 26 مارس، والكرواتي في 31 من الشهر ذاته. وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية المباراتين، اللتين تنضويان ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لكأس العالم 2026، المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحضر فابينيو وبينتو التجمع الأخير للمنتخب، فيما يعود إيبانيز إلى التمثيل الدولي بعد غيابٍ بدأ في سبتمبر 2023.

وخاض لاعبا الاتحاد والنصر مباراة تجريبية لـ «السامبا» أمام تونس، في نوفمبر الماضي، أسفرت عن التعادل 1ـ1 وكانت الأخيرة للمنتخب قبل التجمّع المقبل.

واختار أنشيلوتي للتجمّع 26 لاعبًا، هم: أليسون، بينتو، وإيدرسون «حراسة المرمى»، ويسلي، ساندرو، دانيلو، دوجلاس، ماركينيوس، جابرييل، ليو بيريرا، بريمر، وإيبانيز «الدفاع»، كاسيميرو، فابينيو، أندري سانتوس، دانيلو، وجابرييل سارا «خط الوسط»، فينيسيوس جونيور، رافينيا، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا، لويز هنريكي، إندريك، إيجور تياجو، رايان، وجواو بيدرو «الهجوم».