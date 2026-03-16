أكثر تغريدات «إكس» في الأيام الماضية كانت عن أحداث الحرب، ونتائج مباريات كرة القدم، وعن أبطال الدفاع والداخلية الذين يقدمون أروع البطولات كالعادة، وعمّا فعلته المملكة لدول الخليج عندما فتحت لهم المطارات ليسيروا رحلاتهم وخطوطهم الجوية. التغريدات أيضًا عن رحيل لاعب النصر السابق عبد الرحمن البيشي رحمه الله بينت مكانة الراحل في قلوب الجماهير. أبدأ بتغريدة لعبد الرحمن اللاحم الذي تناول فيها عن الجهد الذي تقدمه المملكة لأشقائها في الخليج «العمل اللوجيستي في السعودية بعد الأزمة في الشرق الأوسط مذهل، تخيل أن هذا البلد العظيم يُجهز في يوم واحد نصف مليون شاحنة تنطلق من الموانئ السعودية إلى دول الخليج. وطننا وقيادتنا مدعاة للفخر دائمََا وأبدََا». تغريدة لهاشم الجحدلي عنونها بأصدق ما قرأت «البعض يسببون السعادة في كل مكان يذهبون إليه، والبعض الآخر في كل مكان يرحلون عنه». الاقتباس يقسم الناس إلى قسمين، الأول صانع سعادة، والثاني صانع تعاسة.

حساب جمهور الأنساب غرد من التراث العربي عن أفضل صفات الكرم «قالت العرب: أكرم الكرم ثلاث: جودٌ بغير طلب، وعفوٌ بغير عتب، وصلةٌ بغير صخب. وقيل: بشاشة وجه الضيف خيرٌ من قراه «أي طعامه»، فإن البشاشة تلامس الفؤاد وتفتح القلب، والطعام يملأ البطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقِِ»، حساب روائع الأدب العالمي ترجم مقولة أعجبتني، وبدأت أفكر في مضمونها عن نفسي «إن مدى نمو الإنسان يتناسب طرديََا مع مقدار الحقيقة التي يستطيع تقبلها عن نفسه دون أن يهرب منها». الدكتور عبد الرحمن ذياب نقل ما قاله إيلون ماسك في لقاء من لقاءاته الأخيرة، ماسك تحدث عن خطأ يحدث أثناء اختيار الموظفين «أكبر خطأ ارتكبته عمومََا هو أنني كنت أعطي وزنََا كبيرََا لموهبة الشخص، ولا أعطي اهتمامََا كافيََا لشخصيته. أعتقد أن وجود قلب طيب لدى الإنسان أمر مهم فعلاََ»، أرى أن شخصية الإنسان هي مفتاح نجاحه الأول قبل موهبته، وإن كانت موهبة عبقرية، فالموهبة بلا شخصية جيدة كما السيارة الرياضية السريعة بلا سائق جيد. عن الحياة ومشاهدها العجيبة غرد عماد «يكسرك غالي.. ويجبرك غريب، والغريب يصير غالي.. والغالي يرجع غريب».