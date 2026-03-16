أربيلوا: غياب مبابي أثبت جودة الريال

وصف ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، العائد من إصابةٍ في الركبة، بـ «أفضل لاعبٍ في العالم» عشية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب قائد المنتخب الفرنسي عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، وشارك في الحصة التدريبية الجماعية للفريق، الثلاثاء، ومن المحتمل أن يخوض المباراة، لكنْ ربما لن يبدأ أساسيًّا، خاصَّةً أن الريال كان فاز بثلاثيةٍ نظيفةٍ في مباراة الذهاب، الأربعاء الماضي، في «سانتياجو بيرنابيو».

وقال أربيلوا في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «ريال مدريد أكثر تنافسيةً دون مبابي؟ يبدو من الصعب التفكير في أن يكون الفريق أكثر تنافسيةً دون أفضل لاعبٍ في العالم، لكنْ ذلك يقول الكثير عن جودة هذا الفريق، وعن الجهود التي يبذلها لاعبونا».

وأضاف: «سعيدٌ بأن الناس تتحدث بشكلٍ إيجابي عن فريقي حتى في غياب أفضل لاعب في العالم عن أرض الملعب». مشيرًا إلى أن مبابي «جاهز للعب»، الثلاثاء، عكسَ الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط.

وعن مقاربته للمباراة بعد الفوز العريض ذهابًا بثلاثيةٍ، سجلها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب الوسط وقائد الفريق، أجاب أربيلوا بأنه يتمنى أن يكرِّر لاعبوه الأداء عينه الذي قدموه في مدريد، وذكر: «ليس لدينا أي هدفٍ سوى دخول المباراة من أجل الفوز، بالروح عينها من التواضع والالتزام كما في الذهاب. ربما بقدرٍ أكبر، لأنها لن تكون مباراةً سهلةً. التواضع والطموح، هذا ما يجب أن نراه».