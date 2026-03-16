سيلفا: سيتي قادر على كتابة التاريخ

يؤمن البرتغالي برناردو سيلفا، قائد فريق مانشستر سيتي، بقدرتهم على صناعة ليلة خاصة أخرى في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وقلب خسارتهم بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وقال لاعب الوسط الدولي في مؤتمر صحافي الإثنين إن الريال يمتلك الكثير من الجودة، لكن بدعم جماهير ملعب الاتحاد، يؤكد أن أي شيء ممكن في مباراة الإياب.

وأوضح: «هذه الرياضة علمتنا أن الكثير من الأمور يمكن أن تحدث في مباراة كرة قدم، ورغم أن النتيجة في مدريد كانت سيئة للغاية، لكننا سنقاتل حتى النهاية مع علمنا أن الأمر سيكون صعبًا».

وأضاف: «المنافس قوي، والنتيجة لم تكن جيدة، لكن على ملعبنا يمكن أن تحدث أشياء كثيرة، سنحاول أن نصنع ذلك.. نحن نعرف ما يستطيع هذا الفريق تقديمه، لكن الموسم الجاري نفتقد الاستمرارية، ونعلم أننا قادرون على الوصول إلى ذلك المستوى، لكننا لم نتمكن من الحفاظ عليه لعدد كاف من المباريات، وإذا قدمنا مستوانا المعهود الثلاثاء، فنحن نعلم أن الأمر ممكن».

وخاض سيلفا بعض المباريات المذهلة خلال مواسمه التسعة في ملعب الاتحاد، ومن أبرزها الفوز 3ـ2 على أستون فيلا عام 2022 لحسم لقب الدوري الممتاز، عندما كان سيتي متأخرًا بهدفين قبل أن يسجل ثلاثة أهداف متتالية ليحقق انتصارًا لا ينسى.

كما سجل سيلفا هدفين في الفوز 4ـ0 على ريال مدريد عام 2023، وهي المباراة التي قد تكون أفضل أداء ونتيجة في حقبة المدرب بيب جوارديولا.

وأشار سيلفا إلى أن تسجيل هدف مبكر في مباراة الإياب سيكون مثاليََا، لكنه أكد أن الفريق سيحافظ على إيمانه بقدرته على صناعة لحظات خاصة.

وبدأ سيتي مباراة الأسبوع الماضي في سانتياجو برنابيو بشكل جيد قبل أن تمنح ثلاثية فيديريكو فالفيردي ريال مدريد أفضلية كبيرة، لكن رغم النتيجة، فإن إعادة مشاهدة المباراة منحت سيلفا بعض الأمل، حيث يرى أن النتيجة كانت أسوأ بكثير من الأداء.

وأوضح: «لن أقول إنهم ضعفاء، لقد فازوا علينا 3-0، لذلك لن أستخدم هذه الكلمة الآن».

وأضاف: «عندما عدت إلى المنزل كنت محبطًا وعندما شاهدت المباراة مرة أخرى، لم أر سببًا يجعلنا نخسر بثلاثية نظيفة.. النتيجة كانت أسوأ بكثير من الأداء».

وعن عدم ظهور الهدّاف إيرلينج هالاند في الذهاب قال سيلفا: «علينا أن نؤمن بأن هالاند سيسجل، وعندما يحصلون على فرصهم يجب أن نؤمن بأن دفاعنا وحارسنا سيتصدون لها».