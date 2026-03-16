بعد 113 مشاركة ولقبين.. إيبانيز يقنع «السامبا»

تلقَّى البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، أول استدعاءٍ دولي منذ أكثر من عامين ونصف العام، ما أحيا آماله في خوض منافسات كأس العالم، المقرَّرة الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واستدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب، 26 لاعبًا لمعسكر «السامبا» الإعدادي المقبل، بينهم إيبانيز، وفابينيو تفاريس، لاعب وسط الاتحاد، وبينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر. وتتخلَّل المعسكر مباراتان تجريبيتان في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد فرنسا في 26 مارس الجاري، وكرواتيا في 31 من الشهر ذاته.

ولعِب المدافع الأهلاوي ثلاث مبارياتٍ دولية، آخرها أمام بوليفيا، 9 سبتمبر 2023، بعد أسابيعَ من انضمامه إلى الأهلي قادمًا من إيه إس روما الإيطالي.

واستدعى ثلاثة مدربين، قبل أنشيلوتي، إيبانيز للمنتخب البرازيلي الأول، هم مواطنوه تيتي، ورامون مينيزيس، وفيرناندو دينيز. وأشركه كلٌّ من الثلاثة في مباراةٍ واحدةٍ، واعتمد عليه أوسطهم بصفةٍ أساسيةٍ، وحتى صافرة النهاية أمام المغرب في لقاءٍ تجريبي، خسِره «السامبا» 1ـ2.

وأشرك تيتي المدافع، البالغ من العمر 27 عامًا، بديلًا لمدة 12 دقيقةً أمام تونس في لقاءٍ تجريبي، كسبه «راقصو السامبا» 5ـ1، فيما أشركه دينيز بديلًا لست دقائق خلال الفوز على بوليفيا 5ـ1، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وبشعار الأهلي، خاض إيبانيز 113 مباراةً، أحرز خلالها 13 هدفًا، وصنع سبعةً، فيما تُوِّج بدوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي العام الماضي.