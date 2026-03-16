ديمبيلي: طموحي كبير.. والإصابات لن توقفني

أوضح عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنه يشعر بطموحٍ كبيرٍ مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم الجاري، مؤكدًا عزمه على تخطي الإصابات التي لاحقته، وإثبات ذاته.

وقال اللاعب في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال: «أنا أكثر عزمًا من أي وقتٍ مضى. أريد الفوز بلقبٍ آخر مع باريس، كما أنه عام كأس العالم، وأنا متحمِّسٌ للغاية. أعلم أنني تعرَّضت لعديدٍ من الإصابات، لكنَّني في حاجةٍ إلى إثبات ذاتي».

وتعرَّض ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية 2025، لإصاباتٍ في ربلة الساق وأوتار الركبة، وغاب عن 14 مباراةً لفريقه، حامل لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي.

ومنذ استبعاده الموسم الماضي من مباراةٍ ضد أرسنال الإنجليزي في دوري الأبطال لأسبابٍ تأديبيةٍ، بات الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، من أكثر المعجبين بديمبيلي.

وقال إنريكي: «إنه لاعبٌ رائعٌ. لديه القدرة على تغيير أسلوب لعبه، وبصفتي مشجعًا، يُسعدني دائمًا مشاهدته والكرة في حوزته».

وكان باريس فاز ذهابًا على تشيلسي 2ـ5، فيما تجرى مباراة الإياب، الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن.