إنريكي يواجه تشيلسي بوفرة هجومية

يتمتع الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، برفاهية الاختيار كيفما شاء من بين لاعبي خط الهجوم لإشراكهم في مواجهة تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، في حالة نادرة الموسم الجاري.

ويخوض حامل اللقب، المباراة بضغوط أقل بعد الفوز العريض ذهابًا بنتيجة 5ـ2 في باريس الأربعاء الماضي، لكن يبقى جميع مهاجمي الفريق جاهزين لإشارة من إنريكي.

ومع ضمان وجود عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية في التشكيل الأساسي سيكون إنريكي مطالبًا باستبعاد إما الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يعدّ من أفضل الأجنحة الهدافين في العالم، أو ديزيريه دويه الذي سجل هدفين في نهائي دوري الأبطال العام الماضي، أو برادلي باركولا الذي استعاد مستواه.

ترك كفاراتسخيليا بصمة واضحة بعد مشاركته بديلًا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا للبرتغالي فيتينيا لاعب الوسط، ليحقق باريس سان فوزًا بفارق مريح.

شارك كفاراتسخيليا والنتيجة تشير للتعادل 2ـ2 ووسط محاولات خطيرة من تشيلسي حتى ارتكب فيليب يورجنسن حارس مرمى الفريق اللندني خطأ فادحًا في الدقيقة 74، ليهدي باريس التقدم الذي عززه لاحقًا بهدفين متأخرين من الجورجي.

في هدفه الأول، توغل كفاراتسخيليا من الجهة اليسرى بمهارة كبيرة، قبل أن يسدد كرة قوية سكنت شباك يورجنسن.

ويفضل كفاراتسخيليا اللعب كجناح أيسر، ولكن باركولا يلعب في المركز نفسه، ويتوهج أخيرًا بمستوى مميز، مما يجعل استبعاده من التشكيل الأساسي قرارًا صعبًا.

يتسم باركولا بالاجتهاد والسرعة ومهارة عالية في المراوغة، وكذلك قوة جسدية تساعد إنريكي على الاستعانة به في مركز المهاجم الصريح خلال بعض المباريات.

وعانى باركولا في بداية الموسم الجاري ليحجز مكانًا أساسيًا في التشكيلة، لكنه عاد بقوة في الأسابيع الأخيرة، حيث افتتح التسجيل بهدف رائع ضد تشيلسي، وسجل هدفي الفوز في مباراتين خارج ملعبهم أمام لوهافر وأوكسير في الدوري الفرنسي.

وإجمالًا أحرز برادلي باركولا 11 هدفًا في 37 مباراة، مقابل 11 في 35 مباراة لزميله كفاراتسخيليا، بينما سجل ديمبيلي 12 في 27، وأضاف دوي 9 في 28.

ومن المرجح أن يدفع إنريكي بكفاراتسخيليا في الجناح الأيمن على حساب دوي الذي تذبذب مستواه كثيرًا الموسم الجاري، وذلك مع ضمان الاستعانة بديمبيلي في عمق الهجوم.