تمبكتي في العيادة بعد تجدد الآلام العضلية

خضع حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى جلسة علاجية، مساء الإثنين، في وقتٍ استأنف فيه زملاؤه التدريبات استعدادًا لمواجهة الأهلي، الأربعاء في جدة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن نادي الهلال، في بيانٍ، عن شعور تمبكتي بآلامٍ في عضلة الفخذ الخلفية، استدعت ارتياده عيادة «مينا» الطبية داخل مقر النادي.

وغاب اللاعب عن حصة تدريبية على الملعب الرئيس، قادها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ومزجت بين الجانبين البدني والفني، في مستهلِّ التحضير لملاقاة الأهلي على ملعب «الإنماء».

وحرمت الإصابة ذاتها تمبكتي من مواجهة الشباب والنجمة، ضمن الجولتين 24 و25 من دوري روشن السعودي. وبعد تعافيه منها، بدأ مباراة الفتح، السبت ضمن الجولة 26. لكن الآلام عاودته، فخرج في تبديل اضطراري خلال الشوط الأول.

وفاز الهلال 1ـ0 على مضيفه في الأحساء، وحصل على إجازة من التدريبات في اليوم التالي.