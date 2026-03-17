هلال لـ «الرياضية»: قرر استمرار «المداح».. معلق

أكد لـ«الرياضية» الممثل المصري حمادة هلال أن قرار استمرار مسلسل «المداح» بعد الانتهاء من جزئه السادس، وعرضه خلال شهر رمضان لا يزال معلقًا، ولم يتم البت في قرار استمراره من عدمه، وقال: «قرار تقديم جزء سابع متروك لصناع العمل ووجود فكرة تتفوق بقوتها على الأجزاء السابقة وتضيف لما قدمناه».

وأشار إلى أنه لن يتخلى عن «المداح» نهائيًا، ولكنه يتأنى في الاختيار حرصًا على صورة العمل ومكانته لدى المشاهدين الذين باتوا يعدون المسلسل حالة رمضانية سنوية أساسية.

وتحدث هلال عن كواليس الجزء السادس، مبينًا أن شخصية «صابر المداح» أصبحت جزءًا منه ويفهم تفاصيلها بعمق، ومع ذلك خضع لتحضيرات مكثفة قبل التصوير نظرًا للصراعات الداخلية والخارجية المعقدة التي خاضتها الشخصية في الموسم الجاري، خاصة في رحلة استعادة قوته. كما أبدى سعادته بمشاركة أحمد السقا ضيفَ شرف، مؤكدًا أن ظهوره «مثّل إضافة فنية للعمل فهو نجم يمتلك شعبية وجماهيرية عريضة في أنحاء الوطن العربي كافة وأريد أن أوجه له الشكر على قبوله الظهور».

وعن الصعوبات التي واجهت الفريق، كشف هلال عن أن التصوير كان يمتد أحيانًا إلى 16 ساعة يوميًا للحاق بالسباق الرمضاني، مع التنقل المستمر بين محافظات مصر من أسوان ونويبع والبرلس وصولاً إلى المدن المغربية مراكش وشفشاون وطنجة، مما عرضه لحالة من الإرهاق الشديد استدعت تدخل المخرج أحمد سمير فرج الذي ألزمه بفترة راحة إجبارية لاستعادة نشاطه، موجهًا شكره للمنتجين صادق وأنور الصباح على رهانهما الدائم على جودة العمل ودعمهما المستمر لهذه الملحمة الدرامية.

وكان فريق العمل قد احتفل بانتهاء تصوير الجزء السادس من العمل داخل استوديو أمواج بالمنطقة الأثرية بسقارة، ليُسدل الستار على رحلة إنتاجية انطلقت في نوفمبر من العام الماضي واستمرت نحو خمسة أشهر من العمل المتواصل بين مواقع تصوير متعددة شملت القاهرة، الأقصر، الإسكندرية، الفيوم، بالإضافة إلى مشاهد خارجية جرى تصويرها في المملكة المغربية.