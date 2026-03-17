إنريكي: مباريات الإياب دائما مختلفة

عدّ الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أن مباريات الإياب دائمًا ما تكون مختلفة، مؤكدًا أن هناك لحظات صعبة تنتظرهم الثلاثاء على ملعب «ستامفورد بريدج» أمام تشيلسي الإنجليزي، رغم الفوز 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال في مؤتمر صحافي الإثنين: «من الواضح أننا لعبنا المباراة الأولى فقط، ولا يزال هناك مواجهة ثانية يريد فيها فريقًا يستعد للخروج من المسابقة تصحيح وضعه.. إنها مباريات معقدة جدًا، ونحن مستعدون».

وعند سؤاله عن الـ«ريمونتادا» غير المكتملة لأستون فيلا الإنجليزي في إياب ربع النهائي الموسم الماضي «3-1 ذهابًا، 3-2 إيابًا»، علّق إنريكي: «كان ذلك مثالًا واضحًا على ما يمكن أن تصبح عليه مباراة كرة القدم. حضّرنا مباراة أستون فيلا بالطريقة نفسها التي حضّرنا بها تشيلسي، بنيّة تسجيل الأهداف. ستكون هناك لحظات صعبة، من المعاناة التي يجب أن نعرف كيف نسيطر عليها.. لدينا الأفضلية، لكنها قد تتبخر بسرعة كبيرة».

وأشار إلى أنه من المستحيل التراخي في دوري الأبطال، فتشيلسي يملك القدرة على صنع الفرص، وسيحاولون من جانبهم السعي إلى السيطرة على المباراة، لكنها تظل مباريات يستحيل التحكم بها على حد تعبير إنريكي.