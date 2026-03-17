الاتحاد يستعيد بيريرا

عاد البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية، مساء الإثنين، قبل 48 ساعةً من مواجهة الخلود، الأربعاء في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفق مصادر «الرياضية»، اجتاز اللاعب اختباراتٍ بدنيةً قبل الحصة التدريبية، على ملعب النادي، وبدا جاهزًا للانتظام في التحضيرات بعدما فضَّل الجهاز الفني تجنيبه خوض مباراة الرياض الجمعة، وتدريبَي السبت والأحد بسبب معاناته من الإرهاق.

واكتفى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، بأداء بيريرا تمارينَ داخل صالة اللياقة البدنية اليومين الماضيين، قبل أن يعيده إلى المجموعة بناءً على نتيجة الاختبارات.

واكتملت قائمة أجانب «النمور» قبل مواجهة نصف نهائي الكأس، التي يحتضنها ملعب نادي الحزم.

وخسِرت كتيبة كونسيساو 1ـ3 من الرياض، واستأنفت التدريبات في اليوم التالي، استعدادًا لملاقاة الخلود.