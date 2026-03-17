الأهلي يعتمد «تيفو» و«بنر» أمام الهلال

أوضحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، أن رابطة النادي الأهلي حصلت على الموافقة الرسمية لتنظيم «تيفو» و«بنر» خلال مباراة «الكلاسيكو» التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن الرابطة بدأت، الإثنين، تنفيذ العمل الخاص بالمباراة، وسيتواصل التجهيز حتى الثلاثاء، تمهيدًا لظهوره في المدرَّجات يومَ اللقاء.

وذكرت أن الجماهير الحاضرة مبكرًا ستشهد فطورًا جماعيًّا، فضلًا عن إقامة صلاتي العشاء والتراويح في الملعب ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة للمواجهة.