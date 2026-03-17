كنوتسن: لا نخشى سبورتينج.. والقوة البدنية سر تفوقنا

أكد كيتيل كنوتسن، مدرب فريق بودو جليمت النرويجي الأول لكرة القدم، أنهم لن يركنوا للدفاع في مواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من تفوقهم بثلاثيةٍ نظيفةٍ على ملعبهم، الأربعاء الماضي.

ويطمح بودو لأن يصبح أول فريقٍ نروجي يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال منذ روزنبورج في 1996ـ1997، وفاز بجميع الأدوار الخمسة التي امتلك فيها أفضلية ثلاثة أهدافٍ بعد مباراة الذهاب على أرضه.

وشدَّد كنوتسن في المؤتمر الصحافي، الإثنين، على أن فريقه لا يخشى التحدي، ومستعدٌّ للكثافة والضغط المتوقَّع من سبورتينج، وقال: «نعلم أن سبورتينج سيبدأ المباراة بكثافةٍ، لكننا لا نخشى شيئًا. لا يمكنني التفكير بهذه الطريقة».

كذلك سلَّط المدرب النرويجي الضوء على القوة البدنية لتشكيلته، وتصميمهم على التفوق في العمل على منافسيهم في أرض الملعب.

وأضاف: «يجب أن نكون مستعدين. سنركض كثيرًا. نحن فريقٌ بدني، وفي كل مباراةٍ نريد أن نركض أكثر من الخصم».