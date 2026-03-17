بطولة أمانة الأحساء الرمضانية.. القادسية يتوشح الذهب

تُوِّج فريق القادسية بلقب بطولة أمانة الأحساء الرمضانية لكرة القدم 2026 عقب فوزه على اليرموك 3ـ2 في المباراة النهائية التي جرت، الإثنين، على ملعب الأمانة في متنزه الملك عبد الله البيئي.

وجاء تتويج القادسية برعايةٍ من الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمير محافظة الأحساء، حيث سلَّم المهندس عصام الملا، أمين الأحساء، كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق البطل، فيما حصل اليرموك على الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفًا.

وأدار اللقاء الحكم الدولي محمد الهويش، وشهدت مستوى فنيًّا جيدًا، وإثارةً متواصلةً منذ بدايتها، إذ تمكَّن القادسية من استثمار فرصه الهجومية، وتسجيل ثلاثة أهدافٍ، منحته الأفضلية، في حين حاول اليرموك العودة إلى أجواء المباراة، ونجح في إحراز هدفين، لكنَّه أخفق في تجنُّب الخسارة.

وأثنت اللجنة المنظِّمة على المستوى الذي ظهرت به المباراة الختامية، مؤكدةً أن البطولة عكست تطور المنافسات الكروية في أحياء الأحساء، وما تحظى به من اهتمامٍ ومتابعةٍ جماهيريةٍ.