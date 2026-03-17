ضمك يخسر تحت أنظار كاريلي

خسِر فريق ضمك من ضيفه الحزم 2ـ3، مساء الإثنين، في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، تحت أنظار البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الأول في النادي الجنوبي.

واستعان ضمك باثنين من لاعبي الفريق الأول خلال المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 19 وقبل الأخيرة، هما المدافع حسن ربيع، والجناح نواف الصاعدي.

وأحرز الضيف أهدافه في الدقائق 23 و54 و76 عبر خالد عبد الجواد، ومحمد الشمري، وأمادو ديانج على الترتيب. في حين سجَّل لصاحب الأرض محمد العمري عند الدقيقة 45، والصاعدي قبل صافرة النهاية.

ورفع الفائز عدد نقاطه إلى 30، وتقدَّم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، فيما تجمَّد رصيد ضمك عند 20 نقطةً، وضعته في المركز الـ 17.

وحضر كاريلي اللقاء في المدرّجات، وكان برفقته عددٌ من أعضاء جهازه الفني، في خطوةٍ استهدفت، كما أفادت مصادر «الرياضية»، متابعة العناصر الواعدة في فريق تحت 21 عامًا، تحسُّبًا للحاجة إلى بعضهم في تدريبات ومباريات الفريق الأول خلال ما تبقَّى من الموسم الجاري.

ويواجه ضمك مضيفه الأخدود في نجران ضمن الجولة الأخيرة، التي تُلعَب جميع مبارياتها الإثنين، بينما يلاقي الحزم ضيفه النجمة في الرس.