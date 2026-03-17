مذكرة تفاهم تعزز حضور كرة السلة الرقمية

وقَّع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهمٍ مع الاتحاد السعودي لكرة السلة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال كرة السلة الإلكترونية، وتطوير المواهب الوطنية القادرة على تمثيل السعودية في المنافسات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجرى توقيع المذكرة بين روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وهشام بن عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة السلة.

وتأتي الاتفاقية لإرساء إطار عملٍ للتكامل بين الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي الألعاب الإلكترونية في البلاد.

وتتضمَّن مذكرة التفاهم العمل على زيادة المشاركة في البطولات المرتبطة برياضة كرة السلة الإلكترونية، وتبادل الخبرات والمعارف الإدارية والفنية بين الجانبين، بما يدعم تطوير منظومة العمل المشترك وفق أفضل الممارسات والمعايير.

ويستهدف التعاون دعم مسيرة المنتخبات السعودية، وتعزيز حضورها في المنافسات الدولية من خلال تطوير برامجَ متخصِّصةٍ قائمةٍ على استراتيجياتٍ فنيةٍ، وخططٍ تكتيكيةٍ حديثةٍ، إلى جانب تطوير منظومة إدارة العمل الرياضي للأندية والفرق.

وأكدت البتيري، أن هذه الشراكة تمثِّل خطوةً مهمةً نحو تعزيز التكامل بين الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية في السعودية، مشيرةً إلى أن الجمع بين خبرة الاتحاد السعودي لكرة السلة في اللعبة، وحضور الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في المجال الرقمي، يسهم في تطوير المواهب الوطنية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

من جانبه، أوضح قاسم، أن التعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يفتح آفاقًا جديدةً لدمج كرة السلة في المجال الرقمي من خلال تبادل الخبرات الفنية، وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، بما يعزز حضور اللعبة في المنافسات الحديثة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية بترسيخ مكانة السعودية مركزًا عالميًّا للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030.