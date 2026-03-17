روزنامة الشطرنج.. 33 بطولة

أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج روزنامة بطولاته للعام الجاري، وتتضمَّن تنظيم 33 بطولةً في مختلف مناطق البلاد، ولجميع الفئات في إطار جهوده لتعزيز انتشار اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها.

واعتمد الاتحاد البرنامج الزمني الداخلي لبطولاته خلال العام الجاري، إذ تنطلق المنافسات أبريل المقبل بخوض أربع بطولاتٍ في الرياض، وجدة، والقصيم، وتبوك.

ومن المقرَّر أن تستضيف الرياض النصيب الأكبر من البطولات بواقع 14 بطولةً خلال العام الجاري، من أبرزها بطولة السعودية للشطرنج للفئات الأربع «رجال، سيدات، تحت 18 عامًا، وتحت 14 عامًا»، ديسمبر المقبل.

وتحتضن جدة ثماني بطولاتٍ، في مقدمتها بطولة جدة المفتوحة للشطرنج، أبريل المقبل. في حين تنظَّم في الدمام بطولة الدمام المفتوحة للشطرنج، يونيو المقبل.

وتُلعَب بطولات الاتحاد السعودي للشطرنج خلال العام الجاري في 13 مدينةً بمختلف مناطق البلاد، هي الرياض، جدة، القصيم، تبوك، المدينة المنورة، الدمام، جازان، عرعر، حائل، نجران، أبها، الباحة وسكاكا.