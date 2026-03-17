روسنيور: غياب القائد محبط.. ومشاركة جوستو معلّقة

كشف ليام روسنيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن غياب ريس جيمس، القائد والظهير الأيمن، عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي خسر ذهابًا في باريس 2ـ5، وتنتظره مهمةٌ صعبةٌ في ملعب «ستامفورد بريدج» حيث سيتوجَّب عليه تسجيل ثلاثة أهدافٍ دون تلقي أي هدفٍ في شباكه من أجل التعادل في النتيجة، والوصول بالمباراة للوقت الإضافي.

وقال روسنيور في المؤتمر الصحافي، الذي نقله الموقع الرسمي لناديه الإثنين: «بالنسبة إلى ريس، لقد شعر بألمٍ في أوتار الركبة بنهاية مواجهة نيوكاسل. هذا أمرٌ محبطٌ للغاية بالنسبة لنا، ولا نعلم مدة غيابه حتى الآن، لكنه سيغيب عن مباراة الثلاثاء».

وأضاف مدرب تشيلسي: «قد يغيب أسابيعَ عدة بسبب إصابته في أوتار الركبة. هذا ليس أمرًا جيدًا. سنجري فحصًا له لمعرفة المدة التي سيغيبها، وسنعرف تفاصيلَ أكثر».

وتابع: «بالطبع نعلم مدى أهميته بالنسبة لنا، وهو قائدٌ مهمٌّ للفريق».

كذلك تحدَّث مدرب تشيلسي عن مالو جوستو، مدافع الفريق، بالقول: «بالنسبة إلى مالو، لقد شعر بالمرض. سنرى حالته الثلاثاء، وسنتخذ قرارًا بشأنه».